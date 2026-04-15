自民党大会での自衛官の歌唱について、木原官房長官が「政治的に誤解を招くことがないかという点は、反省するべきものだ」と述べました。衆議院内閣委員会で自民党大会における自衛官の国歌の歌唱について問われた木原長官は、政治的行為を制限する自衛隊法に違反しないとの認識を示しつつ、防衛省内の対応を巡り反省を求めました。木原官房長官：法律に違反するということと、政治的に何か誤解を招くようなことがないかは別問題で