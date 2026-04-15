三井住友海上火災保険は3月31日、「改正道路交通法に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2026年3月13日〜3月16日、人口1,000人あたりの自転車事故率上位10都府県在住で、自動車を運転する20〜60代の男女1,000名を対象にインターネットで行われた。○改正道路交通法の認知は約7割、内容理解は2割台にとどまる2026年4月1日から改正道路交通法が施行されることの認知は75.4%に達した。しかし、「内容まで理解している」人は27.4