ことし1月から新潟県に住む女子中学生が行方不明となっていましたが、今月9日に長岡市で見つかった遺体について不明の女子中学生と判明しました。行方不明となっていたのは、十日町市に住む当時中学3年生の樋口まりんさんです。警察によりますと、樋口さんはことし1月26日の夜に自宅から行方がわからなくなり、保護者が110番通報。警察による捜索活動が続いていました。こうしたなか、今月9日に長岡市の信濃川で身元不明の女性の遺