山崎貴監督（61）の新作映画「ゴジラ−0.0」（11月3日公開）に登場するゴジラのビジュアルが15日、解禁された。同監督は、米ラスベガスで14日（日本時間15日）に開催された世界最大級の映画コンベンション「CinemaCon2026」のプレゼンテーションの場で、邦画実写作品として初めて作品単位での発表に臨み、ファーストティザー映像を公開。「本作が『敷島家の大きな運命を描く作品』になるということです」と口にして、敷島浩一役の