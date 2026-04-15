日本アイスクリーム協会は5月8日、アイスクリームの日を記念し、「アイスクリームフェスタ2026」を全国8都市で開催する。アイスクリームフェスタ2026アイスクリームの日は、1964年、当時の東京アイスクリーム協会が5月9日を「アイスクリームデー」と定め、都内の施設や病院などにアイスクリームを寄贈したほか、ホテルでのイベントを開催したことが始まり。以降、5月9日をアイスクリームの日として、全国各地で福祉施設への寄贈や