洋菓子メーカー･モロゾフは、北海道産発酵バターを使用したガレット専門店「太陽のガレット」を、2026年4月22日に松坂屋名古屋店にオープンする。常設店としては、東京に次いで2号店。モロゾフの人気焼き菓子「ガレット オ ブール」に続く新ブランドとして、太陽の恵みを受けた厳選素材を活かしたこだわりのガレットをラインアップする。【太陽のガレット 商品画像はこちら】〈太陽のガレット 松坂屋名古屋店 概要〉【住所】〒460-