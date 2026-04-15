BTSが直接かかわっていないにもかかわらず、その名前だけで人が信じ、金が動き、裁判にまで発展する事件が後を絶たない。4月15日に伝えられた判決は、その異様さを改めて浮かび上がらせた。【衝撃】「涙もお金も枯れはてた」BTSの日本ファンクラブが炎上韓国ではこの日、作曲家の50代の男が2審でも実刑を言い渡されたことが報じられた。男は「HYBEのパン・シヒョク議長と親しい」「BTSのジーンズ事業を進める」などと持ちかけ、相