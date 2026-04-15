ハンバーグチェーンの「びっくりドンキー」は、4月22日(水)より、北海道産ソフトクリームと抹茶を組み合わせた期間限定の「抹茶デザート」4種を販売する。【画像を見る】抹茶サンデー、抹茶アイスの抹茶シフォンプレート、ジョッキパフェ(抹茶)の画像はこちら初夏の新緑をイメージし、上品な抹茶のほろ苦さと北海道産ソフトクリームの甘さを掛け合わせた和スイーツを展開。今年は一部商品をリニューアルし、より和の味わいを楽しめ