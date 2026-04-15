倉敷商 ウエイトリフティング部／大嶋志歩さん（3年） 岡山・香川の頑張る高校生を応援する「青春のキセキ」。今回紹介するのは、小学1年生のときからウエイトリフティングを続ける全国チャンピオンです。己の体と向き合い誰よりも強くなる。負けず嫌いな女の子がウエイトリフティングで目指すのは。 倉敷商業ウエイトリフティング部3年の大嶋志歩さん。 大嶋さんは2025年のインターハイで2位。2026年春の全国