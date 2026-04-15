高松地方検察庁／瀧澤一弘 検事正 高松地方検察庁の新しい検事正に15日、瀧澤一弘さんが着任しました。 （高松地方検察庁／瀧澤一弘 検事正）「検察の理念にのっとり検察に求められる役割を果たしていきたい」 瀧澤さんは東京都出身の58歳です。1995年に検事となり、福井地検と和歌山地検で検事正を務めました。 着任会見で瀧澤さんは「警察と協力して特殊詐欺事件の捜査に力を入れ、刑事処分で犯罪収益を奪いたい」