早明浦ダム15日午後3時ごろ提供：水資源機構 岡山・香川ともに16日は天気が回復して朝には各地で晴れそうです。 4月に入って春らしく周期的に天気が変わり、雨が降る日が多くなっています。高知県の早明浦ダムの貯水率も回復し、国や四国4県などで構成する協議会は15日、取水制限を緩和することを決めました。 現在は香川用水への供給量を30％カットする第2次取水制限を一時的に解除していますが、16日の再開にあわ