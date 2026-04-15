女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が15日までに自身のインスタグラムを更新。“ほろ酔い”を思わせる写真を披露し、注目を集めている。「ヨッテナイ」と投稿した本田。少しほおを赤らめた写真を公開した。グラスに「翠」と書かれたドリンクを飲む動画も公開。ストーリーズでは「今日もお疲れ様でした」とコメントした。フォロワーからは「うーん、酔ってますね」「翠ジンおいしいよね」「いい表情してる」「いや