◇パ・リーグロッテー日本ハム（2026年4月15日ZOZOマリン）JRA騎手の三浦皇成（36）が15日、ZOZOマリンで行われたロッテ―日本ハム戦でセレモニアルピッチに登場。ナイスピッチングを披露し、大歓声を浴びた。この日の試合はJRAの冠協賛「JRA中山競馬場presents皐月賞ナイター」として開催され、三浦が自身初の大役を務めた。あいにくの曇り空の下、ジョッキーブーツ姿で登場すると、笑顔で手を振りながらマウンドに上