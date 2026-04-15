女性アイドルグループ『TiiiMO(てぃーも)』のAyaNon(あやのん)さんが4月13日、自身のXを更新。東京大学大学院へ入学したことを報告しました。【写真を見る】【高学歴アイドル】慶應大学法学部卒 TiiiMO・AyaNon 東大大学院進学を報告「芸能と学業の両立も頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いいたします」AyaNonさんは東京大学入学式会場の看板をバックに撮影した自身の画像を添えて「ご報告東京大学大学院に入学