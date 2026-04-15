ロッテの木村優人投手が16日の日本ハム戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。日本ハムは細野晴希投手が先発する。高卒3年目の木村は今季、開幕ローテーション入りを果たしたが、ここまで2試合に登板して0勝1敗、防御率5・25。今季マウンドだった3月31日の日本ハム戦では2回に清宮幸、レイエスに被弾するなど大量7点を失い、6回7失点、チームは細野にノーヒットノーランを許す結果に終わっている。木村は「自分のピッ