俳優の伊東美咲さん（48）が14日、自身のインスタグラムを更新。メイク中の写真を投稿し反響を呼んでいます。【写真を見る】【 伊東美咲 】48歳の近影投稿メイク中の画像に反響続々「久しぶりに見ました」「変わらずお綺麗ですね」投稿は「マネージャーより」という書き出しで、新しいコスメを使用したことについて言及。「一足早く使用させていただいたのですが、とっても素敵でした！」と感想が綴られています。メイク中に撮影