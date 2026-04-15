日本スポーツ協会は15日、2025年度にスポーツにおける暴力、パワハラなどの相談窓口へ603件の相談が寄せられたと発表した。24年度から67件増えて過去最多。協会は不適切行為に対する意識の高まりや窓口の認知度向上が影響したと分析している。被害者の内訳は小学生が43％を占め、中学生が22％、高校生が9％だった。相談内容は「ばか、あほ」といった暴言が36％で最多。「指導者が選手に対して威圧的な指導を行う、練習や大会に