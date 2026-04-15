◇セ・リーグ中日―広島（2026年4月15日バンテリンドーム）広島・小園海斗内野手（25）が15日、中日戦に「3番・遊撃」で2試合ぶりにスタメン復帰を果たした。開幕してから調子が上がらず、ここまで12試合の出場で打率・114、2打点。前日14日の同戦は今季初めて欠場となり、新井監督は「本人もなかなか思うような打撃ができていない。1回ベンチから見ることによって、景色も違うと思うから、リセットしてもらいたい」と説