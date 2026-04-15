自民党大会で自衛官が国歌を斉唱したことをめぐり木原官房長官は、小泉防衛大臣らに報告がなかったことを問題だと指摘し「反省すべきだ」と述べました。【映像】「自衛隊員」の国歌歌唱の瞬間（実際の様子）木原官房長官「法的に問題はなくてもたとえば政治レベルの政務三役、官房長であったり事務次官であったり、そういうところまで（報告が）上がっていれば別の判断もあったかと思います。しっかりと反省すべきものだ」木原