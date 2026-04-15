「中日−広島」（１５日、バンテリンドーム）試合前の練習で広島・新井貴浩監督が元中日の岩瀬仁紀氏と談笑する場面があった。新井監督が背後から岩瀬氏の肩をモミながら何かを話しかけると、岩瀬氏は満面を浮かべた。プロ野球界で一時代を築いた２人の関係性をうかがわせる交流だった。２人は２学年差で、岩瀬氏が年上。新井監督は１９９８年ドラフト６位で駒大から広島に入団し、通算２２０３安打を記録した。岩瀬氏も同