2026年4月10日から12日までの3日間、東京・辰巳アイスアリーナで開催された「STARS ON ICE JAPAN TOUR 2026」は、冬季オリンピックの興奮が冷めやらぬ中で幕を閉じた。世界最高峰の舞台を終えたばかりのスケーターたちが再び一堂に会し、競技とは一味違う“魅せるスケート”で観客を魅了した。 【画像】世界のトップスケーターが集結した会場 世界のトップスケーターが夢の共演