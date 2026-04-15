物価高のトンネルの出口はなかなか見えてきません。そんな中でも、この春お得な食材がありました！ 【写真を見る】｢1キロ600円｣ タケノコ豊作で去年の半額ほどに！ 3月初旬の雨ですでに倍近くの収穫量 岐阜･海津市 （小川実桜アナウンサー）「岐阜県海津市に来ています。こちらではタケノコの収穫作業が行われていて、ことしお値打ちにタケノコを楽しめるそうなんですが、見てください。この辺りもたくさんタケノコが生え