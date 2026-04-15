国土交通省は14日、モバイルバッテリーの航空機内持込みについて新たなルールを4月24日から適用すると発表した。【画像】国交省が図解で説明…飛行機「モバイルバッテリー持込み」新ルール「国内外において、機内でのモバイルバッテリーの発煙・発火等の事例が発生しております。今般、モバイルバッテリーに対するリスクの低減を目的として、国際基準の緊急改訂があり、機内持込み個数の制限や充電の制限など、モバイルバッテ