お笑いコンビ・千鳥のノブが、きょう15日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）に出演。スタジオ出演は7年ぶりとなる今回、代理MCを務める。【予告動画】『水ダウ』3年ぶり4回目(3回目)“ナダル監禁企画”番組を手がける藤井健太郎氏が、自身のXで「3年ぶり4回目(3回目)となるナダルの監禁企画。代理MCはスタジオ7年ぶりのノブさんです」と紹介。ノブも反応し「名シリーズ誕生の確信！」と