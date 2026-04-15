6月6日、7日の2日間にわたって、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される『2026 Weverse Con Festival（以下、Weverse Con Festival）』の最終ラインナップが発表された。【ライブ写真】美しすぎる…！芸術的なパフォーマンスを披露した&TEAM今をときめくJ-POPグループやK-POPの実力派のほか、デビュー2週目の新人アーティストからデビュー27周年を迎えたレジェンドアーティストなども加わり