都内のリラクセーション店で、タイ国籍の12歳の少女に男性客をつけわいせつな行為をさせた罪に問われた店のマネジャーの女が、初公判で起訴内容を否認しました。タイ国籍のプンシリパンヤー・パカポーン被告は去年6月、東京・文京区のリラクセーション店でタイ国籍の当時12歳の少女を男性客につけわいせつな行為をさせた罪などに問われています。15日、東京地裁で行われた初公判で、プンシリパンヤー被告は通訳を介し「その通りで