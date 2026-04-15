「捜査で許される範囲を超えている」として元警察官2人に有罪判決です。 判決によりますと、当時、大阪府警捜査四課に所属していた関坂祐二被告（42）と溝畑一成被告（34）の2人は、他の2人の警察官と共謀し去年7月、国内最大級のスカウトグループ「ナチュラル」の拠点とみられるビルの一室を捜索した際、捜査対象だった男性（20代）に暴行を加えました。 4月15日の判決で大阪地裁は、「捜査のために許される範囲を