京都府南丹市の山林で遺体で見つかった安達結希くんをめぐり、警察は死体遺棄容疑で15日朝から自宅の家宅捜索を行い、本格的に捜査を開始しました。京都府警南丹署前から中継です。15日朝早くから複数の警察車両が立て続けに出ていく様子が見られました。現在も車両が出入りする様子が見られ、警察署前には報道陣が集まっています。13日、南丹市内の山林で見つかった遺体が、行方不明となっていた当時小学5年生の安達結希くんと判