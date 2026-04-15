テレビ朝日ドラマ「リボーン〜最後のヒーロー」の初回放送に合わせ、１４日に東京都内で主演の高橋一生らが出席してイベントが行われた。女優岸本加世子（６５）が久々にイベントの場に姿をみせた。同作に舞台となる商店街の精肉店の店主役で出演しており、赤いスモッグとサンダル姿で登場した。女優の貫録を漂わせるも、変わらない若さでイベントを盛り上げた。どこか長年ＣＭ共演した樹木希林さんにも似た雰囲気も漂わ