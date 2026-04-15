トランプ大統領がイタリアのメローニ首相を強烈に批判です。トランプ氏は14日、イタリアメディアのインタビューで、イタリアがエネルギー安全保障やイラン問題でアメリカを支援していないといら立ちを示し、メローニ首相について「ショックを受けた。勇気があると思っていたが間違っていた」と批判しました。また、トランプ氏がローマ教皇を批判した発言に対して、メローニ首相が「容認できない」との考えを示したことについて、イ