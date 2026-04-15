男子ゴルフで２０１７年マスターズ・トーナメント覇者のセルヒオ・ガルシア（スペイン）が１４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「日曜日のマスターズ・トーナメントでの私の行動について、深くお詫び申し上げます」などと記した謝罪文の画像を投稿した。ガルシアは今年のマスターズ最終日に１番に続いて２番ホールでもティーショットを右に曲げていらだちを隠せず、ドライバーをたたきつけて地面に傷をつけ、さらにティー