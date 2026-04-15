京都・南丹市で行方不明の男子児童の遺体が発見された事件で15日、新たな動きがありました。警察は、男子児童の自宅を15日朝から家宅捜索し、親族から慎重に事情を聴いています。昼前から冷たい雨が降り続いた京都・南丹市の安達結希さんの自宅周辺。そこでは、警察が安達さんの自宅を捜索していました。京都・南丹市内の山林で見つかった遺体の身元が11歳の安達さんと判明してから一夜。事態はさらに大きく動きました。規制線が張