ガールズグループのME:Iが15日、アンバサダーに就任したSOLIAのヘアケアブランド「Linon」の発表会に出席。オリジナルのタイアップソング「Update Me」のダンスを披露した。ME:I SUZU、レインボー池田○SUZUが池田にさらさらヘアの振り付けをレクチャーME:I、レインボー池田今回発表となった「Update Me」のダンスは、サラサラの髪をなびかせる振付が特徴で、メンバーのSUZUが池田に振り付けをレクチャーする場面も。ME:Iをデビュ