◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクがスタメンを発表した。チームは１４日の楽天戦（みずほペイペイ）で２―３で敗れ、４試合ぶりに黒星を喫した。この日のマウンドには、今季３試合目の登板となる大関友久投手が上がる。前回の７日・西武戦（みずほペイペイ）では４回１／３を投げて６失点（自責５）で今季初黒星。チームと個人、それぞれの連敗阻止へ腕を振る。試合前時点で打