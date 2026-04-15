【モデルプレス＝2026/04/15】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の公式X（旧Twitter）が、4月14日に更新された。メンバーの八村倫太郎とTBS系ドラマ「君の花になる」（2022年）内のボーイズグループ・8LOOMのメンバーとの写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】8LOOMメンバー、思い出の地での“エモいショット”にファン歓喜◆高橋文哉・八村倫太郎・綱啓永・NOA、思い出の地で再会ショットWATWINGは4月12日、2025