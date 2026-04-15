JR四国提供 JR四国は14日、2023年に設立したファンドを活用し、高松市の「ちきりや」と「夢果房たから」の2社と資本提携したと発表しました。 ちきりやは「春風堂」などを展開する1948年創業の洋菓子店、夢果房たからは「いちご大福」などが人気の1936年創業の和菓子店です。 JR四国はファンドを通じて「J・マルシェ」という新会社を設立し、「四国を共創する」という理念の下、地元のスイーツ業界を代表する企業