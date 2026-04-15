通貨オプションボラティリティー期近の低下傾向続く、ドル円１週間６．２％ USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.206.434.946.62 1MO7.696.396.196.91 3MO8.256.226.906.89 6MO8.746.337.527.23 9MO8.946.497.847.49 1YR9.056.648.077.65 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.9910.147.34