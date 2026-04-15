7人組女性グループ・CANDY TUNEが、みずほPayPayドーム福岡で行われた試合のセレモニアルピッチに登場。囲み取材に出席し、メンバー7人での同時投球という異例のスタイルで行われた始球式について、感想や当日のエピソードを語った。■「大の字戦法」の教えで「思ったより遠くに飛んで、みんな届いた」“原宿から世界へ！”をコンセプトに「KAWAII LAB.」プロジェクトの一員として活動する同グループ。メンバーには福岡県出身