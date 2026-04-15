プロ野球・ソフトバンクは15日、川口冬弥投手が佐賀市内の病院にて、右肘内側側副靭帯再建術および、関節クリーニング術を受け無事終了したことを発表しました。川口投手は2024年育成6位で入団すると2025年6月に支配下契約を勝ち取ります。5試合に登板し、6イニングで被安打3、7奪三振、無失点を記録。しかし、今季は再び育成として再出発してます。競技復帰まで12ヶ月の見込みです。