◇セ・リーグヤクルト・松本健―DeNA・デュプランティエ（神宮）阪神・ルーカス―巨人・田中将（甲子園）◇パ・リーグロッテ・木村―日本ハム・細野（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・寺西―西武・菅井（京セラドーム大阪）ソフトバンク・大津―楽天・藤原（北九州）