タレントの若槻千夏（41）が14日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。29歳女性の悩みに答えた。番組の企画は「視聴者から届いたDEEPなお悩みを解決SP」。29歳女性から「職場などの飲み会で『年上のおじさんって無理？』、『俺ってまだ若い子いける？』などと聞いてくるおじさんがいます。そういう人に限って『昔はモテた』などと自信ありげな人が多く『全然いけますよ〜！』と言ってほしそう