物価高が続くなか、「100円おにぎり」が全国で販売されます。ローソンストア100は、15日から本体価格100円のおにぎりを全国で販売します。3月に関東だけで先行販売したところ、前月の同じ期間と比べ売り上げが倍増し、全国の店舗で実施することになりました。ローソンストア100は、コメ価格が下がったタイミングでの一括調達など、仕入れ方法の見直しで「100円おにぎり」が実現できたとし、コメをはじめとした原材料費の高騰でおに