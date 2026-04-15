ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が14日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。初回放送を振り返った。前週の初回放送は番組開始早々に「#サカナ山口ANN」がXでトレンド入り。その後、日本トレンド1位にまで上昇するなど躍進していた。山口は「初回の反響は『SCHOOL OF LOCK!』（スクールオブロック）側からすごいたくさん来ましたね」と