4月14日（火）より放送がスタートしたドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本作では主演・高橋一生が、冷酷無比な社長・根尾光誠と正義感に溢れ周囲に愛される男・野本英人の一人二役に挑んでいる。第1話では、周囲に恨まれながらも会社を成長させてきた社長の光誠が、何者かに階段から突き落とされる展開に。光誠役の高橋が、圧巻の“階段落ち”を披露した。【映像】階段から落ち続ける高橋一生◆光誠を突き落としたのは、誰