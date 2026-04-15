15日午後、美郷町金沢西根の河川敷で原野火災があり、約2,500平方メートルが燃えました。けがをした人はいませんでした。大仙警察署の調べによりますと15日午後1時15分ごろ、美郷町金沢西根字耳取の河川敷から出火しました。通りかかった人が河川敷から火が出ているのを発見し、消防に通報しました。火は約30分後に消し止められましたが、枯れ草など約2,500平方メートルが燃えました。けがをした人はいませんでした。