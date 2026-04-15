4月12日、トヨタアリーナ東京で開催されたB1リーグ第31節アルバルク東京対島根スサノオマジック戦のハーフタイムショーにて、トヨタ自動車が開発したAIバスケットロボットの新モデル「CUE（キュー）7」がお披露目となった。 従来モデルの「CUE6」から1205日ぶりに新型として登場したCUE7は、新しい先進的な制御技術の導入と、ゼロから見直したハードウェア設計により従来モデルと比べ