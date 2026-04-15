今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５８円台でのドル安・円高の進行があるか、が注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円２０～１５９円３０銭。 トランプ米大統領は１４日、イランとの交渉が２日以内にパキスタンで再開する可能性を示した。これを受けた「有事のドル買い」の巻き戻しの動きが続くかが注目される。今晩は米４月ニューヨーク連銀製造業景気指数、米地区連銀経済