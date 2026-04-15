きょう（１５日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２５６円高の５万８１３４円と続伸。頂上（最高値）が見えてきた途端、戻り売りを浴びて押し返されたが、終値で５万８０００円台をキープした。中東情勢に関してはトランプ米大統領が米メディアの取材で、イランとの和平交渉が２日以内にパキスタンで再開する可能性があると伝え、これが投資家のセンチメント改善につながったという。しかし、今更この手の報道