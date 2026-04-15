韓国 ソウルのオリンピック公園にて6月6日、7日に行われるHYBE主催の音楽フェス『2026 Weverse Con Festival』の最終ラインナップが発表となった。 （関連：TWS「42が太陽になり、星になれるように」6人であることの意味、同じ時を過ごす奇跡を観て） 今回発表されたのは、aoen、AND2BLE、ENHYPEN、LE SSERAFIM、RAIN、SOOBIN（TOMORROW X TOGETHER）、ZICO、CUTIE STREET、HIGHLIGHT、ハ・ヒョンサンの10