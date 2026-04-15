Jリーグは15日、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ KONAMI 月間MVP」「月間ベストゴール」「月間ヤングプレーヤー賞」「月間ベストセーブ」の3月度の受賞者を発表した。J1百年構想リーグEASTの月間MVPは、鹿島アントラーズのFW鈴木優磨に決定。J1百年構想リーグWESTでは清水エスパルスのFWオ・セフンが選ばれている。鈴木は3月のリーグ戦4試合で3ゴール1アシストを記録し、鹿島の首位快走に貢献。Jリーグ公式サイトを通じ、「